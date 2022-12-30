Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

В их числе - председатель КНР и премьер-министр Индии

Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав 22-х государств и правительств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления от президента России получили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры стран СНГ и Латинской Америки, президент Сербии Александр Вучич, глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Также Владимир Путин поздравил с праздниками бывших руководителей нескольких стран. Среди них Сильвио Берлускони, Герхард Шрёдер и Нурсултан Назарбаев.

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