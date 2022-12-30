ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

14:39
  • пятница
  • 30 декабря 2022

В их числе - председатель КНР и премьер-министр Индии

Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав 22-х государств и правительств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления от президента России получили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры стран СНГ и Латинской Америки, президент Сербии Александр Вучич, глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Также Владимир Путин поздравил с праздниками бывших руководителей нескольких стран. Среди них Сильвио Берлускони, Герхард Шрёдер и Нурсултан Назарбаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.