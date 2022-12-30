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Китай выразил намерение работать с Россией над защитой суверенитета

15:01
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Лидеры двух стран провели переговоры

Пекин и Москва готовы к сотрудничеству в сфере защиты суверенитета и безопасности Китая и России. Такое заявление в пятницу, 30 декабря, сделал председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
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Как отметил Си Цзиньпин, Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы сообща противостоять политике односторонних действий со стороны третьих стран.

Наряду с политической сферой председатель КНР прокомментировал сотрудничество с Россией в экономике. Си Цзиньпин отметил важность совместной работы в энергетике и призвал продвигать сотрудничество в этой области.

Китайский лидер рассказал, что Пекин высоко ценит тот факт, что Москва не отказывается от решения украинского конфликта путем мирных переговоров, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел Китая ранее раскритиковало заявление стран "Большой семерки" (G7), авторы которого предостерегли Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой". Как заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, это заявление игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты.

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