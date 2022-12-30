Столтенберг повторил тезис о приверженности поддержке Киева

Военная поддержка Украины в ее конфликте с Россией является кратчайшим путем к миру. Такое заявление в пятницу, 30 декабря, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политик признал, что его слова могут показаться парадоксальными, однако призвал членов НАТО активнее помогать украинским властям. В частности, важным элементом поддержки Киева Столтенберг назвал поставки боеприпасов к системам, которые уже имеются у ВСУ.

Генсек НАТО также рассказал, что ведется постоянный диалог по передаче новых видов вооружений Киеву, в том числе по ракетам средней дальности.

По словам Столтенберга, интересы безопасности диктуют членам Альянса необходимость убедиться в том, что "Украина победит, а Путин проиграет", сообщает Reuters.

Москва неоднократно предупреждала Запад о последствиях бесконтрольного накачивания Украины оружием. Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов указал еще на один источников рисков безопасности — Североатлантический альянс через Украину фактически бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира.

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