Запад не намерен идти на риск ради Украины

Запад не намерен рисковать собственной безопасностью ради Украины. Защита этой страны не относится к первостепенным интересам США и ЕС, убежден бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

"Причина, по которой США и их союзники по НАТО по существу лгали Киеву, обещая членство, но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов вступить в войну за Украину", — пишет Бандоу в статье для American Spectator.

Политик подчеркнул, что ни у одного члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Такой подход сохраняется и в нынешней ситуации. Белый дом должен всегда ставить на первое место интересы американского народа – следовательно, он не должен вмешиваться в конфликт, потенциально угрожающий войной с Россией.

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