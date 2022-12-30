Совбез Белоруссии не поверил в случайность инцидента с украинской ракетой

В Минске допустили, что это реализуется "чей-то замысел"

Маловероятно, что украинская ракета "залетела к нам случайно". Такое заявление в пятницу, 30 декабря, сделал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Политик прокомментировал инцидент с падением на белорусской территории фрагментов украинской ракеты, отметив, что, "похоже, реализуется чей-то замысел".

С учетом случившегося не исключено наращивание совместной группировки российских и белорусских военных, решение будут принимать с учетом динамики ситуации, цитирует Вольфовича РИА Новости.

Начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев, комментируя падение украинской ракеты в Беларуси, также не исключил вероятность преднамеренной провокации со стороны ВСУ. По словам военного, "по данному инциденту остаются вопросы", преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины — одна из рассматриваемых версий, сообщает БелТА.

Инцидент с ракетой произошел утром 29 декабря. Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету, ее обломки упали на территории Белоруссии. Эксперты выяснили, что фрагменты принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, которую выпустили с Украины.

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