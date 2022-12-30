Ночью 5 января ожидается до минус 24 градусов

Новый год столичный регион встретит очень теплой погодой, однако рождественские морозы придут в Москву в первую неделю января. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Зима начнет показывать характер уже 2 января, к середине недели морозы усилятся. В понедельник и во вторник, 2 и 3 января, ожидается пасмурная погода, временами будет приниматься небольшой снег, температура воздуха в течение суток будет варьироваться от минус одного до минус шести градусов.

4 января похолодает и пойдет снег, а с четверга в столичном регионе морозы начнут крепчать. Днем в отдельных районах Московской области температура воздуха не превысит минус 15 градусов, а ночами мороз окрепнет до минус 24 градусов.

Завершится праздничная неделя морозной погодой, но столбики термометров постепенно начнут расти. При этом будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что январь 2023 года, согласно прогнозам, в целом будет теплее обычного в регионах европейской части России. При этом Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа, Красноярский край, Иркутскую область и Якутию ожидает избыток осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"