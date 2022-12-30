Высокопоставленный сотрудник СКР погиб при обстреле Донецка

Евгений Рыбаков расследовал преступления украинских военных

Высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России погиб в Донбассе. Замначальника отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков получил смертельное ранение 30 декабря, во время очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.

"30 декабря 2022 года в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", - говорится в сообщении СКР.

Евгений Рыбаков был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. Исполнял служебные обязанности во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. В последнее время занимался расследованием военных преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей Донбасса. У офицера остались жена и двое маленьких детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"