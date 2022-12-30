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Высокопоставленный сотрудник СКР погиб при обстреле Донецка

15:55
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Евгений Рыбаков расследовал преступления украинских военных

Высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России погиб в Донбассе. Замначальника отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков получил смертельное ранение 30 декабря, во время очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.

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"30 декабря 2022 года в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", - говорится в сообщении СКР.

Евгений Рыбаков был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. Исполнял служебные обязанности во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. В последнее время занимался расследованием военных преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей Донбасса. У офицера остались жена и двое маленьких детей.

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