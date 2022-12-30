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Всех жителей Мариуполя переселили из разрушенных домов

16:23
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Восстановительные работы идут и в Северодонецке

Главная задача властей на новых территориях России - создание условий для мирной жизни. В Мариуполе все жители города переселены из разрушенных домов, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

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"Сегодня в Мариуполе нет ни одного человека, который остался бы в подвале. То есть переселены все. Конечно, у нас на новых территориях созданы пункты временного размещения граждан. Самое главное, что уже нет людей, которые живут в нечеловеческих условиях", - сказал Файзуллин в эфире телеканала "Россия-24".

По данным главы ведомства, в Мариуполе построено 25 жилых домов, в 20 из них люди получили ключи, к теплу подключены 1 018 домов. Восстановительные работы ведутся и в Северодонецке, который пока расположен близко к линии соприкосновения. В новых регионах работают школы, медицинские центры, поликлиники.

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