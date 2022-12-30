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Пассажирам московского метро покажут новогоднее обращение президента

16:41
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Голос Путина будет звучать и на эскалаторах

Москвичи, оказавшиеся в метро около полуночи 31 декабря, смогут посмотреть или послушать новогоднее обращение президента России. Выступление Владимира Путина будут транслировать в прямом эфире на 22 тысячах экранов в вагонах поездов всех линий метрополитена.

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"Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина", - приводит департамент транспорта столицы в Telegram слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что на эскалаторах и в вестибюлях станций можно будет услышать аудиотрансляцию обращения президента. Дептранс напоминает, что по решению мэра столицы Сергея Собянина московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.

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