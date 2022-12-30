Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая

Лидеры двух стран поговорили по видеосвязи

В условиях давления и провокаций со стороны Запада Россия и Китай на международной арене формируют справедливый, законный правопорядок. Об этом сегодня Владимир Путин заявил в ходе традиционной предновогодней беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. На фоне геополитической напряженности Москве и Пекину удалось выйти на рекордный рост товарооборота. Так, в уходящем году Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай, поставкам трубопроводного и сжиженного пригодного газов. Государства намерены укреплять взаимодействие и в области вооруженных сил.

Общаться в конце года по видеосвязи для лидеров России и Китая уже стало традицией.

Владимир Путин: "В условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке".

Си Цзиньпин: "Уважаемый господин президент Путин, мой дорогой друг! Я очень рад вновь вас видеть. Внутренний потенциал и особые ценности двустороннего сотрудничества всё больше дают о себе знать. В январе–ноябре этого года наш товарооборот превысил 170 миллиардов долларов США. Это выше показателя за весь прошлый год".

При такой динамике товарооборот достигнет намеченных 200 миллиардов долларов, не как планировалось к 2024 году, а раньше. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимной торговли. По итогам этого года товарооборот увеличится на 25 процентов.

"На беспрецедентные объёмы вышли поставки энергоносителей, ведётся совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов. По итогам этого года Россия стала одним из лидеров по экспорту в Китай нефти. Уже сегодня мы на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвёртом – по объёму ввозимого СПГ. По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 миллиарда кубических метров, причём в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18 процентов. В следующем году ещё больше нарастим объёмы прокачки", - заявил Путин.

Спрос на российские товары в Китае с каждым годом растет. Например, КНР закупает в нашей стране рыбу, мясо, зерновые и растительные масла и другие агропродовольственные товары. Как заявил президент Путин, в январе-ноябре товарооборот продукции агропромышленного комплекса достиг 6 миллиардов долларов. На Амуре появились автомобильный и железнодорожный мосты, впервые за всю историю наших отношений. Трансграничную переправу между Благовещенском и городом Хэйхэ неофициально называют "мостом дружбы".

"Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "Группы двадцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократичное мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу", - заявил Путин.

Российский президент сделал акцент на крепнущем военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пекина. На этой неделе в акватории Восточно-Китайского моря завершились масштабные учения двух стран. В свою очередь Си Цзиньпин дал понять, что Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать геополитическое сотрудничество с Россией.

"Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнёрами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всём мире", - сказал Си Цзиньпин.

Владимир Путин заявил, что ждёт своего друга, председателя КНР Си Цзиньпина весной следующего года в Москве с государственным визитом.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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