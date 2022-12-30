МИД: украинский закон о медиа – произвол высшей пробы

Зеленский легитимизировал произвол в отношении СМИ

Украинская власть получила возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если Киеву по каким-то причинам не понравится информационный контент. Новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожженный борец за демократию западного типа. По сути речь идет о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой информации", - написала Захарова в Telegram.

По мнению дипломата, Зеленский специально решил подписать скандальный закон "под шумок западных праздников". Он выбрал такое время, чтобы перестраховаться от новой порции критики, которую с самой первой своей редакции провоцировал этот документ.

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