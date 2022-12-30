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Кабмин постановил прекратить действие договоров с Советом Европы

17:57
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Предложение представлено президенту России

Кабмин считает необходимым прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении России. Проект постановления представлен российскому президенту Владимиру Путину.

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"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы", - говорится в постановлении правительства.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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