Кабмин постановил прекратить действие договоров с Советом Европы

Предложение представлено президенту России

Кабмин считает необходимым прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении России. Проект постановления представлен российскому президенту Владимиру Путину.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы", - говорится в постановлении правительства.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"