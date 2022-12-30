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Кабмин обновил стратегию развития российского автопрома

18:25
  • пятница
  • 30 декабря 2022

До 15% авторынка к 2030 году займут электромобили

Правительство России обновило стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно целевому сценарию, доля произведенных в России автомобилей на внутреннем рынке к 2035 году вырастет до 83%. А электромобили к 2030 году займут 15% авторынка.

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"Планируется появление линейки российских автомобилей с достижением значительных темпов роста продаж (65-70% в год с долей электротранспортных средств не менее 15% совокупного объема автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году)", - приводит содержание документа ТАСС.

В планах также создание новых производств компонентов и материалов для электромобилей и гибридного транспорта. Доля экспорта легковых автомобилей Россией достигнет 15% к 2035 году.

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