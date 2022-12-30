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Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 18:00 до утра 1 января

18:31
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Также не будет доступа на площадь Революции и Манежную площадь

Доступ на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Также будет ограничен доступ на площадь Революции и Манежную площадь.

В то же время никаких ограничений на Тверской и в переулках центральной части города в период новогодних праздников не планируется.

На территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы. Крупномасштабных массовых мероприятий, а также запусков фейерверков на планируется.

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