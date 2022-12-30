ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция Турции задержала пять человек после взрыва в ресторане

19:00
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Трагедия произошла в городе Айдын на западе страны

Пять человек задержала полиция Турции по делу о взрыве в ресторане в городе Айдын. Последние данные сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Взрыв прогремел в ресторане в турецком городе Айдын
Жертвами взрыва в жилом доме на острове Джерси стали 10 человек

"Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек", - сообщил телеканал со ссылкой на заявление властей. Ранее глава Минюста Турции Бекир Боздаг сообщал о задержании одного человека.

Трагедия произошла в провинции на западе страны. В результате взрыва погибли 7 человек, еще пятеро госпитализированы. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Турции
Полиция Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.