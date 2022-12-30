Полиция Турции задержала пять человек после взрыва в ресторане

Трагедия произошла в городе Айдын на западе страны

Пять человек задержала полиция Турции по делу о взрыве в ресторане в городе Айдын. Последние данные сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

"Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек", - сообщил телеканал со ссылкой на заявление властей. Ранее глава Минюста Турции Бекир Боздаг сообщал о задержании одного человека.

Трагедия произошла в провинции на западе страны. В результате взрыва погибли 7 человек, еще пятеро госпитализированы. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

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