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Собянин назвал сроки окупаемости БКЛ

19:15
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Большая кольцевая линия Москвы полностью окупит себя уже в 2023 году

Доходы, которые будут получены от эксплуатации Большой кольцевой линии московского метро = это доходы горожан. Они будут направлены на строительство детских садов, школ, социальные проекты, заявил Сергей Собянин. Мэр столицы подчеркнул, что проект полностью окупит себя уже в наступающем году.

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"В 2023 году только за счет инвестиций и создания новых рабочих мест в коридоре БКЛ мы уже окупим этот проект. Полностью, 100%. Еще такую же сумму получит федеральный бюджет, федеральных налогов. До 2035 года мы вместе с федеральным бюджетом в совокупности получим около 7 триллионов рублей", - сообщил Собянин в эфире Первого канала.

Мэр столицы 30 декабря провел технический пуск последнего восточного участка БКЛ -  от станции "Каширская" до станции "Нижегородская". Собянин заявил, что первых пассажиров новые станции примут уже в 2023 году.

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