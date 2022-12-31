Заразились ковидом 5527 человек

За сутки в России госпитализирован 831 больной коронавирусом, всего зафиксировано 5527 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 798 509 человек с COVID-19, умерло 393 712 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 126 человек, зарегистрировано 1 283 новых больных, всего в столице 3 300 403 инфицированных, скончались 47 477 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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