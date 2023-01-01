В России госпитализированы с коронавирусом ещё 470 человек

Заболеваемость идёт на спад

За сутки в России госпитализировано 470 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 038 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 803 547 человек с COVID-19, умерло 393 762 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 81 человек, зарегистрирован 1 161 новый больной, всего в столице 3 301 564 инфицированных, скончались 47 492 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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