В первый день нового года в России госпитализировано 379 больных коронавирусом

Заболели ковидом 3884 человека

За сутки в России госпитализировано 379 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 884 случая заражения. С февраля 2020 года выявлен 21 807 431 человек с COVID-19, умерло 393 805 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 105 человек, зарегистрирован 751 новый больной, всего в столице 3 302 315 инфицированных, скончались 47 504 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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