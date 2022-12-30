Запад тянул время, чтобы усилить Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель права: минские соглашения дали киевскому режиму время, чтобы усилиться. С прозвучавшим ранее заявлением немецкого политика согласился экс-президент Франции Франсуа Олланд.

"Да, Ангела Меркель в этом права... На самом деле украинская армия полностью отличалась от той, которая была в 2014. Она стала лучше подготовлена и оснащена. Это заслуга минских соглашений, которые дали украинской армии эту возможность", - заявил Олланд изданию Kyiv Independent.

Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, ранее признала, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время, чтобы та усилилась. Экс-канцлер считает, что страны НАТО не могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Киеву. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что слова Меркель его разочаровали, передает РИА Новости.

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