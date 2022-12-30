ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Олланд подтвердил слова Меркель о минских соглашениях

19:47
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Запад тянул время, чтобы усилить Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель права: минские соглашения дали киевскому режиму время, чтобы усилиться. С прозвучавшим ранее заявлением немецкого политика согласился экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Меркель подтвердила отказ от участия в урегулировании конфликта на Украине
Путин назвал неожиданными и разочаровывающими слова Меркель об Украине

"Да, Ангела Меркель в этом права... На самом деле украинская армия полностью отличалась от той, которая была в 2014. Она стала лучше подготовлена и оснащена. Это заслуга минских соглашений, которые дали украинской армии эту возможность", - заявил Олланд изданию Kyiv Independent.

Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, ранее признала, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время, чтобы та усилилась. Экс-канцлер считает, что страны НАТО не могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Киеву. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что слова Меркель его разочаровали, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель и Франсуа Олланд
Ангела Меркель и Франсуа Олланд
Ангела Меркель, Петр Порошенко и Франсуа Олланд
Ангела Меркель, Петр Порошенко и Франсуа Олланд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.