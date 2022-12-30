Питающая ЗАЭС линия повреждена обстрелом ВСУ

Степень повреждения пока неясна

Обстрел со стороны ВСУ повредил резервную линию электропередачи Запорожской атомной электростанции. Как сообщили эксперты МАГАТЭ, ЗАЭС все еще получает электроэнергию, необходимую для ее безопасности – в частности, охлаждения реакторов - по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловатт.

По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС с трех направлений. Снаряды прилетали со стороны городов Никополя и Марганца и поселка городского типа Красногригорьевка в Днепропетровской области Украины.

РИА Новости сообщает, что степень повреждения линии уточняется. Восстановительные работы начались.

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