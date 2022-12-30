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Питающая ЗАЭС линия повреждена обстрелом ВСУ

20:21
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Степень повреждения пока неясна

Обстрел со стороны ВСУ повредил резервную линию электропередачи Запорожской атомной электростанции. Как сообщили эксперты МАГАТЭ, ЗАЭС все еще получает электроэнергию, необходимую для ее безопасности – в частности, охлаждения реакторов - по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловатт.

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По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС с трех направлений. Снаряды прилетали со стороны городов Никополя и Марганца и поселка городского типа Красногригорьевка в Днепропетровской области Украины.

РИА Новости сообщает, что степень повреждения линии уточняется. Восстановительные работы начались.

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