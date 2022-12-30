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Восстановлено энергоснабжение обстрелянного ВСУ брянского села

20:53
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Село Кистер первый раз стало целью украинских артиллеристов

Энергетики завершили работы по восстановлению энергоснабжения брянского села Кистер. Населенный пункт впервые за время спецоперации на Украине стал целью обстрела ВСУ.

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"Электроснабжение в селе Кистер восстановлено", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Ранее село Кистер Погарского района Брянской области было обстреляно вооруженными силами Украины. Как сообщил губернатор, было повреждено электроснабжение, пострадавших нет. Позже поступили данные о завершении работ энергетиками.

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