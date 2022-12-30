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Путин наградил Медведеву знаком "За благодеяние"

21:23
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Награда присуждена за большой вклад в благотворительную деятельность

Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева награждена знаком отличия "За благодеяние". Указ подписал президент России Владимир Путин.

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Светлана Медведева - российский общественный деятель, президент Фонда социально- культурных инициатив, супруга третьего президента России - ныне зампреда Совбеза - Дмитрия Медведева.

Фонд социально-культурных инициатив основан в 2008 году. В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что по инициативе Медведевой и при ее личном участии разработан ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов. Награда присуждена за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

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