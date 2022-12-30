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Полсотни рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

21:38
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Больше всего задержек – в "Домодедово"

Непогода стала причиной задержки и отмены почти 50 рейсов в трех московских аэропортах. Из-за снегопада самолеты нее вылетают из "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписания".

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В Москве идет мокрый снег. Погода облачная, температура воздуха плюс 2 градуса.

По состоянию на 20.00 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов, отменено два. Больше всего самолетов скопилось в аэропорту "Домодедово" - задержано 27 рейсов, один отменен. Еще двенадцать рейсов не могут покинуть аэропорт "Шереметьево".

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