Именем Пеле решили назвать крупнейший порт в Латинской Америке

Легендарный футболист большую часть карьеры выступал за клуб Сантоса

Порт бразильского Сантоса – крупнейший в Латинской Америке – назовут в честь легендарного футболиста Пеле. С инициативой выступил бывший мэр города, а ныне депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза.

"Пеле прославил Сантос и Бразилию на весь мир. Он является главным "экспортным продуктом" нашей страны. Было бы справедливо увековечить имя того, для кого Сантос стал родным городом", - заявил депутат.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Фолья ди Сан-Паулу", парламентарий уже заручился поддержкой будущего вице-президента страны Жералду Алкмина и будущего министра портов и аэропортов Марсиу Франсы. Все они - болельщики местного футбольного клуба, за который большую часть своей карьеры играл Пеле. Ожидается, что соответствующее распоряжение будет подписано 2 января.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный в мире футболист, трижды выигравший чемпионат мира. Он скончался 29 декабря в частной клинике Сан-Паулу, в Бразилии объявлен трехдневный траур.

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