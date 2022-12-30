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Минздрав утвердил список медучреждений для скрининга новорожденных

22:36
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Младенцев проверят на врожденные и наследственные заболевания

Расширенный неонатальный скрининг на 36 врожденных и наследственных заболеваний будут проводить в 10 медицинских центрах. Перечень утвердил Минздрав России.

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В пресс-службе ранее пояснили, что в указанных центрах будут обрабатываться образцы крови новорожденных. В случае положительного результата образцы отправят для подтверждения в Медико-генетический научный центр им. Н. П. Бочкова в Москве. Отмечается, что двухступенчатая система обеспечит достоверность результата скрининга, а в случае выявления заболевания позволит вовремя начать лечение.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указаны центры в Москве, Ростове-на-Дону, Томске, Уфе, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В частности, в списке Морозовская детская городская клиническая больница департамента здравоохранения Москвы и медико-генетический Диагностический центр Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

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