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Опубликованы кадры работы гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО

11:04
  • суббота
  • 31 декабря 2022

Они уничтожают объекты противника

Подразделения воздушно-десантных войск из артиллерийских установок "Мста-Б" нанесли удары по командным пунктам украинских националистов. Кадры работы российских десантников опубликовало Минобороны.

Минобороны показало боевую работу экипажей танков Т-80
Минобороны показало работу подразделений МТО

Бойцы применяют снаряды калибром 152 миллиметра. Артиллеристы могут уничтожать позиции противника на расстоянии до 24 километров, среди основных целей - бронированная техника, миномётные и артбатареи, средства ПВО и долговременные огневые точки.

Для корректировки огня и разведки позиций украинских радикалов наши военные применяют беспилотные летательные аппараты, сообщает "ТВ Центр".

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