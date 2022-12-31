Опубликованы кадры работы гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО

Они уничтожают объекты противника

Подразделения воздушно-десантных войск из артиллерийских установок "Мста-Б" нанесли удары по командным пунктам украинских националистов. Кадры работы российских десантников опубликовало Минобороны.

Бойцы применяют снаряды калибром 152 миллиметра. Артиллеристы могут уничтожать позиции противника на расстоянии до 24 километров, среди основных целей - бронированная техника, миномётные и артбатареи, средства ПВО и долговременные огневые точки.

Для корректировки огня и разведки позиций украинских радикалов наши военные применяют беспилотные летательные аппараты, сообщает "ТВ Центр".

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