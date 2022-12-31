Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы выполняют важные задачи на передовой

О доблести и героизме российских военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса, рассказали в Минобороны.

Сержант Жаслан Базаржапов прикрывал сослуживцев во время перегруппировки. Прицельным огнём он уничтожил пулемётный расчёт и ранил троих радикалов, снизив тем самым скорость продвижения противника. Действия Жаслана позволили нашим военным выстроить оборону, дождаться подхода подкрепления и контратаковать националистов.

Рядовой Константин Голубев, действуя в составе экипажа боевой машины, вступил в бой с украинскими диверсантами, напавшими на нашу колонну. Константин уничтожил три единицы специальной техники и два дота украинских радикалов. Благодаря слаженным действиям российских военных позиции неонацистов были подавлены, наша колонна смогла продолжить движение, сообщает "ТВ Центр".

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