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Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря

10:24
  • суббота
  • 31 декабря 2022

Это был 37-й пуск в уходящем году

Военные КНДР минувшей ночью провели три ракетных пуска недалеко от границы с Южной Кореей. По данным Минобороны Японии, снаряды пролетели около 350 километров и упали в море. Максимальная высота полета достигала ста километров, сообщает "ТВ Центр".
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Этот запуск стал уже 37-м по счету в этом году. Вероятно, он приурочен к съезду ЦК Трудовой партии Кореи, который проходит в эти дни в Пхеньяне.  С докладом на нем выступил Ким Чен Ын. Лидер КНДР говорил о важности укрепления оборонного потенциала страны в 2023 году.

Сегодня же в КНДР празднуют годовщину назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим. Как пишет ЦТАК, северокорейский лидер намерен сделать армию КНДР вечно побеждающей и самой могущественной в мире.

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