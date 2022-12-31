Новый год в Москве: лучшие места для встречи праздника

Развлечения - на любой вкус

До Нового года остались считанные часы, россияне заканчивают последние приготовления, а самые предусмотрительные уже планируют, как провести предстоящие праздничные выходные.

В Москве, например, для жителей и гостей города подготовили развлечения на любой вкус. Спортсменов ждут лыжные трассы, театралов - новые захватывающие постановки, а любителей животных - возможность пообщаться с дружелюбными хаски.

А ещё можно отправиться в центр столицы, чтобы увидеть необычные дизайнерские ёлки. Ольга Стрельцова уже прогулялась по праздничному маршруту (смотрите видео).

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