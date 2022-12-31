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Россияне поздравляют военных в зоне СВО с Новым годом

12:01
  • суббота
  • 31 декабря 2022

Дед Мороз доставил им подарки

До главного праздника остаются считанные часы. Под бой курантов и звон бокалов Россия встретит Новый 2023-й год. Улицы городов украшены гирляндами и световыми композициями, в домах идут приготовления к праздничному ужину.
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Спокойно встретить Новый год мы можем благодаря нашим военнослужащим, которые остаются на посту и продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации. Из всех регионов страны дети направляют бойцам трогательные послания с тёплыми пожеланиями, сообщает "ТВ Центр".

В коротких перерывах между боями луганским ополченцам привозят подарки к Новому году. Прямо на передовую, в землянки. Гирлянды, игрушки, сделанные детьми, письма от школьников. В каждом – пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой. Бойцы читают, едва сдерживая слезы.

Впрочем, и луганских детей сегодня тоже не забыли. Мальчикам и девочкам, чьи отцы погибли, были ранены или продолжают бороться с нацистами, Дед Мороз со Снегурочкой привезли сладости, а потом все вместе водили хороводы вокруг ёлки.

В Донбассе поют мобилизованные из Казани, папы. По ту сторону монитора, куплеты подхватывают жены и дети. Этот телемост, связавший на час военных и их семьи далеко в тылу, организовали командиры подразделения из Центрального военного округа и военкомат республики. Идею с воодушевлением подхватили все.

Торжественная кульминация. Дедушка Мороз сколько мог выдерживал интригу, распаковывая коробку. И вот он - презент. Бойцам подарок от близких. Один на всех. Зато какой - гитара! Пока, отцы радостно хлопали в ладоши, детвора торопилась похвастать своими подарками.

Бойцы говорят, что на расстоянии, такие поздравления воспринимаются по-особенному тепло. И на душе сразу становится легче. А ещё - перестаешь замечать все неудобства разлуки и жизни в окопах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
Поздравление военных в зоне СВО с Новым годом
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