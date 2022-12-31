Западу предрекли экономические трудности в 2023 году

Прогноз опубликовало влиятельное издание

В наступающем году американцев ждут новые политические скандалы. Такой прогноз дали британские журналисты. Авторитетное издание Financial Times опубликовало свои предположения относительно того, как будут развиваться мировые процессы. По мнению обозревателей газеты, Джо Байден официально вступит в предвыборную гонку, а его администрация развяжет очередной судебный процесс против Дональда Трампа. Европа же столкнётся с очередными экономическими трудностями.

Однако более сложной ситуация окажется следующей зимой. Несмотря на то, что газовые хранилища сейчас почти заполнены, пополнить их весной будет крайне непросто. В 2022 году поставки российского газа практически не изменялись до июня месяца. В 2023 году они будут близки к нулю, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, многие страны решили не дожидаться весны и принялись экономить заранее. В Польше, к примеру, подумали, что отмечать Новый год - удовольствие слишком дорогое. На создание праздничного настроения, как оказалось, тратится слишком много электроэнергии. Каникулы прошлых лет всегда отличались масштабными гуляниями и праздничными концертами.

Теперь же, как посчитали польские власти, в связи со скачком цен на энергоресурсы, львиная доля бюджета будет идти на оплату света. Так что от отмечаний на широкую ногу отказались даже в столице - Варшаве.

Экономические проблемы терзают всю Европу. Рекордные цены на электроэнергию зафиксированы и в Великобритании. Прошедший год в королевстве, в целом, выдался не из лёгких. Некоторым перестало хватать денег даже на еду. С небывалым дефицитом столкнулись даже благотворительные магазины, где нуждающиеся могли получить бесплатные продукты. В своём новогоднем обращении Риши Сунак посетовал, что в 2023 году трудности в стране продолжатся, однако успокоил свой народ тем, что виноват во всём не Лондон.

Президент Сербии Александр Вучич на волне разгорающегося конфликта в районе Косова, куда коллективный Запад в последнее время слишком активно подбрасывает дрова, посоветовал европейским лидерам снять маски лицемерия. И перестать, наконец, совать нос в чужие дела.

Пока европейские западные лидеры один за другим выступают с новогодними обращениями, президент США ушёл на очередной заслуженный отпуск - за два неполных года американский лидер отдыхал 280 дней. На Виргинских островах Джо Байден сначала поиграл в гольф, не с первого раза попав по шарику. Затем и вовсе огорошил журналистов фразой, что не помнит о запланированных президентских выборах в 2023 году. Позже, впрочем, выяснилось, что глава Белого дома так шутит. На фоне порой странного поведения Байдена, юмор поняли не все.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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