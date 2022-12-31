Москвичам в первый день нового года пообещали температурный рекорд

Ожидаются дождь и плюсовая температура

Практически на всей Европейской части России установилась аномально тёплая и влажная погода. Из-за снегопада в пятницу вечером в московских аэропортах отменили или были задержаны почти 50 рейсов. Сегодня в столице облачно, мокрые осадки и гололёд, температура - до трёх градусов выше нуля.

Жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Санкт-Петербурге. Жителей просят проявлять особую осторожность при перемещении по городу.

Зато Красная Поляна ликует. На лыжных трассах - сплошь счастливые люди. Дождались, открытия сезона пришлось ждать целую неделю из-за аномально тёплой погоды. Вместе со снегопадом появились и силы бороздить горные склоны с утра до вечера.

А в Приморье слово "снегопад" связано сейчас с ударным трудом по расчистке сугробов. Мощный циклон, бушевавший здесь несколько суток, принёс небывалые осадки, в некоторых округах они превысили месячную норму в шесть раз. Кругом сугробы высотой более двух метров. Местные власти направили все силы не только на расчистку дорог и населённых пунктов, но и на защиту животных, сообщает "ТВ Центр".

Оленям и косулям высокие обледеневшие сугробы преодолеть не под силу. Поэтому пришлось запретить охоту на беззащитных копытных и выделить 100 тонн зерна для их подкормки.

В Санкт-Петербурге таких проблем нет - там температура плюсовая, а за новогоднее настроение отвечают коммунальщики: лепят снеговиков вдоль оживлённых трасс. В Ярославле - слабый минус, легкий снежок и весёлые хороводы на катках.

В Москве катки тоже не пустуют. Да и снега достаточно, хотя столичный регион вступает в Новый год в ожидании очередного рекорда. И днём, и ночью будет идти мелкий дождь, навевая мысли о мягком ноябре. А 1 января рискует стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Температура может подняться до плюс пяти.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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