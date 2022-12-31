Новогодние подарки от мэра Москвы доставили семьям участников СВО

Им вручили билеты на праздничные представления

Родственников участников спецоперации пригласили на новогодние представления в Москве. Билеты и подарки им доставляли в течение последних двух недель социальные работники. Маленьких членов семей поздравляли 250 Дедов Морозов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Сотрудники социальных служб спрашивали у семей, когда удобно принести подарок к новогоднему столу, на какие даты подобрать билеты на детские новогодние представления и когда прийти поздравить детей, рассказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Среди подарков были и абонементы на катки в городские парки. Праздничный контакт-центр для семей участников СВО продолжит работать до 8 января. Родственники военнослужащих, с которыми не смогли связаться, могут уточнить информацию по телефону: +7(495)870-44-44.

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