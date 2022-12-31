Мэр пожелал всем добра и любви

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр отметил, что, вопреки всем сложностям и проблемам, в уходящем году удалось сделать много хорошего для нашего любимого города.

"Наступающий 2023 год Москва встречает созидательным трудом и добрыми делами. И за это я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за ваше доверие и поддержку. Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи. Спасибо за любовь к Москве и России, которые живут в сердце каждого из нас", - сказал Собянин.

Он пригласил москвичей и гостей города на многочисленные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". При этом мэр напомнил, что не все могут позволить себе отдых и развлечения.

Давайте вспомним о тех, кто с оружием в руках защищает суверенитет нашей страны. Пожелаем им мужества, сил и удачи для выполнения своего долга.

Сергей Собянин пожелал всем, чтобы Новый год принёс больше хороших новостей, больше любви, добра, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями. "Пусть исполнятся самые заветные мечты. Здоровья и благополучия, дорогие москвичи", - сказал он.

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