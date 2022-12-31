Шойгу: Наша победа, как и Новый год, неотвратима!

Министр обороны поздравил военных с праздником

Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащим с Новым годом напомнил о неотвратимости победы. Министр обороны поблагодарил бойцов, сражающихся в зоне спецоперации, за мужество и героизм при выполнении воинского долга.

Глава Минобороны отметил серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени, которые принёс уходящий год. "Благодарю вас всех за службу и верность присяге!" - добавил Шойгу в обращении, показанном на телеканале "Звезда".

Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции. В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год, неотвратима!

Шойгу высказал особые слова благодарности врачам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителем и волонтёров, которые вносят вклад в укрепление обороноспособности России и налаживают мирную жизнь на освобождённых территориях.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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