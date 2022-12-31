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Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

12:47
  • суббота
  • 31 декабря 2022

Ему было 95 лет

Скончался Бенедикт XVI, в миру - Йозеф Алоиз Ратцингер. Его официальный титул – Папа Римский на покое. Папе было 95 лет, сообщает ТАСС.

Во время избрания в 2005 году он был стал самым старшим по возрасту со времён Папы Климента XII. Также он был первый Папа немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет.

В 2013 году Бенедикт XVI отрёкся от престола в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья. После этого он переехал на постоянное место проживания в монастыре Матери Экклезии в Ватиканских садах недалеко от собора Святого Петра.

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Бенедикт XVI
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