В Москве простились с Эдуардом Артемьевым

Композитор ушёл из жизни 29 декабря

В Москве простились с композитором Эдуардом Артемьевым. Траурная церемония проходила в храме Большое Вознесение на Никитской улице, сообщает РИА Новости.

Проститься с композитором пришли министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и практически вся его семья.

Эдуард Артемьев ушёл из жизни 29 декабря. В этом году он отметил свой 85-летний юбилей. Артемьева называют родоначальником советской электронной музыки, он написал незабываемые мелодии к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"