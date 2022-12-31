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В Москве простились с Эдуардом Артемьевым

16:38
  • суббота
  • 31 декабря 2022

Композитор ушёл из жизни 29 декабря

В Москве простились с композитором Эдуардом Артемьевым. Траурная церемония проходила в храме Большое Вознесение на Никитской улице, сообщает РИА Новости.

Проститься с композитором пришли министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и практически вся его семья.

Эдуард Артемьев ушёл из жизни 29 декабря. В этом году он отметил свой 85-летний юбилей. Артемьева называют родоначальником советской электронной музыки, он написал незабываемые мелодии к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

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