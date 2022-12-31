Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных

Это - новый формат новогоднего поздравления

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видеообращение главы государства вышло в эфир в восточных регионах страны, где уже наступил 2023 год. Формат обращения главы государства претерпел изменения – Путин обратился к россиянам в окружении военных.

Президент назвал уходящий год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.

"Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях. Защиту Родины президент назвал священным долгом перед предками и потомками.

Глава государства обратился к участникам спецоперации и поблагодарил их за силу духа и отвагу. Путин выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой.

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