Власти Украины сообщили о взрывах в крупных городах

Работает ПВО

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Власти Киева, Николаева, Днепропетровска и других крупных городов сообщают о взрывах, передаёт РИА Новости.

По предварительной информации, система ПВО Украины задействована по всей стране. 29 декабря по всей Украине также звучали сирены воздушной тревоги.

После взрыва на Крымском мосту в октябре этого года Россия начала наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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