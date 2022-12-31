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Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия

17:01
  • суббота
  • 31 декабря 2022

Президент посетил штаб Южного военного округа

Владимир Путин вручил орден Святого Георгия третьей степени командующему Объединённой российской группировкой войск в зоне спецоперации Сергею Суровикину. Награждение прошло в штабе Южного военного округа, сообщает РИА Новости.
Суровикин: обстановка в районе спецоперации стабилизировалась

Там же президент пообщался в военнослужащими. В беседе с ними Путин отметил, что Россию привели к той черте, на которой она должна или всё сдавать, или бороться. Но сдаваться - нельзя, надо идти вперёд, подчеркнул глава государства.

"Но пока у нас есть такие люди, как вы - и ребята, и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперёд идти", - уверен Путин. Он призвал военных беречь себя, насколько это возможно.

Говоря о новом оружии, президент сказал, что России ещё предстоит развивать вооружение, в том числе высокоточное.

"Конечно, многое ещё нужно сделать. Многое нужно посмотреть с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна - всё понятно. Средства связи", - перечислил Путин то, над чем предстоит поработать.

В штабе ЮВО президент также вручил боевые знамёна новым воинским формированиям, в частности первому Донецкому, второму Гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

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