Из украинского плена освобождены более 80 российских военнослужащих

Они возвращаются на родину

Более 80 российских военных вернулись из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны.

Военнослужащим грозила смертельная опасность, но сегодня они возвращены на родину в результате переговоров с украинской стороной.

Все освобожденные будут доставлены в Москву, здесь они пройдут необходимое лечение и реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях. Всем военным оказывается психологическая помощь.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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