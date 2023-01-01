Как россияне встретили Новый год

В семьях звучали пожелания мира

Пожелания мира в эту новогоднюю ночь звучали едва ли не в каждой семье. И, конечно мысли россиян были с теми, кто прямо сейчас мужественно защищает мирных жителей Донбасса.

Служащие Восточного военного округа на один день превратились в новогодних волшебников. Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям участников специальной военной операции. Они побывали в семьях, которые живут в гарнизонах Амурской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского края, сообщает "ТВ Центр".

Ну а первыми Новый год встретили жители Дальнего Востока. Несколько тысяч жителей и гостей Владивостока пришли на центральную площадь города, чтобы посмотреть салют. На юге России 2023 год встретили фейерверками - разноцветные огни украсили ночное небо в Ростове-на-Дону, Анапе и Сочи. А в столице России - большая новогодняя программа для москвичей и гостей города.

Смотрите новогодний репортаж Александры Паниной.

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