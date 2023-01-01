Гуляниями и фейерверками мир встретил Новый год

Где-то пришлось сэкономить

Новый год шагает по миру. Огни фейерверков раскрасили небо над Сиднеем. Со знаменитого моста Харбор-Бридж льётся огненный водопад. Так ярко и громко одними из первых на планете новый 2023 год встретили жители Австралии. Шоу включало в себя семь тысяч фейерверков, которые были запущены с моста, из Сиднейского оперного театра и специальных понтонов.

Крупнейшее за три года празднование в Гонконге. За мультимедийным светомузыкальным представлением можно было наблюдать свободно на улице, находясь в толпе. Лишь три дня назад в азиатском мегаполисе отменили все правила социального дистанцирования, действовавшие из-за COVID-19. Китайцы запускают в небо тысячи шаров, сообщает "ТВ Центр".

Богатейшая палитра красок в небе над столицей Таиланда. Здесь центром празднования стал буддийский храм Ват-Арун. По-английски традиционно под бой часов на башне Биг-Бен новый год встретил Лондон. А вот фейерверк на берегу Темзы – впервые за два года. Пиротехнические заряды запустили вокруг колеса обозрения. Вход на северные набережные, откуда открывался лучший вид на шоу, был по билетам.

Аншлаг на Елисейских полях в Париже. Светомузыкальное представление организаторы посвятили вечной теме любви. Кстати, на шоу власти французской столицы в этом году решили сэкономить – оно обошлось в 250 тысяч евро, это вдвое меньше, чем затраты на новогодние салюты в прошлые годы.

А большинство польских городов и вовсе отказалось проводить уличные празднования ради экономии электроэнергии. Без салютов, фейерверков и новогодних концертов Варшава, Краков, Гданьск и Лодзь.

В Нью-Йорке – новогоднее шоу будет. Занимать места на Таймс-сквер тысячи людей начали за несколько часов до полуночи. Планета отмечает праздник больше суток, а именно 26 часов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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