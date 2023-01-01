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ВСУ открыли огонь по Донецку в новогоднюю ночь

12:28
  • воскресенье
  • 01 января 2023

Есть жертвы среди мирного населения

Наступление нового года не остановило украинских неонацистов - они вновь обстреляли населённые пункты Донбасса, причём с особой жестокостью. Массированной атаке праздничной ночью подвергся Донецк, сообщает "ТВ Центр".

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Из РСЗО и орудий натовского калибра по столице ДНР боевики выпустили больше пятидесяти снарядов. В результате ударов по центру города пострадали три человека, в том числе трёхмесячный ребёнок.

Несколько боеприпасов разорвались в районе "Донбасс-Арены", повреждены многоквартирные жилые дома, магазины и дороги. В районе водоканала начался пожар.

В Макеевке в результате обстрелов пострадали более 15 человек, били и по Горловке. В ЛНР под огнём из американских установок "Хаймарс" оказалась больница Первомайска, погибли шесть человек. Также били по городу Рубежное и селу Чмыровка.

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