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Подробности ночного происшествия на Ростовской АЭС

12:07
  • воскресенье
  • 01 января 2023

Погиб сотрудник станции

Один человек погиб во время пожара на Ростовской АЭС. Незадолго до Нового года там загорелся трансформатор третьего энергоблока, который находился на плановом ремонте.

Ещё один работник станции пострадал: у него сильные ожоги, сообщает ТАСС.  Радиационный фон на атомной станции и вокруг неё находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Известно, что энергоблок № 3 находится на плановом ремонте с 1 декабря. Остальные три блока АЭС несут нагрузку в соответствие с диспетчерским графиком.

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