Подробности ночного происшествия на Ростовской АЭС

Погиб сотрудник станции

Один человек погиб во время пожара на Ростовской АЭС. Незадолго до Нового года там загорелся трансформатор третьего энергоблока, который находился на плановом ремонте.

Ещё один работник станции пострадал: у него сильные ожоги, сообщает ТАСС. Радиационный фон на атомной станции и вокруг неё находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Известно, что энергоблок № 3 находится на плановом ремонте с 1 декабря. Остальные три блока АЭС несут нагрузку в соответствие с диспетчерским графиком.

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