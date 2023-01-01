В центре Москвы сгорел ресторан "Тарас Бульба"

Пострадавших нет

В Москве, на Садовом кольце в новогоднюю ночь загорелся ресторан "Тарас Бульба". Пожарные несколько часов боролись с огнём.

Первоначальная площадь пожара составляла 50 квадратных метров, позже она выросла в четыре раза. Посетителей в заведении не было.

В ресторане частично обрушились перекрытия. Сейчас спасатели разбирают его кровлю.

Ресторан находится в жилом доме 1910 года постройки. Жильцов дома оперативно эвакуировали из-за сильного дыма, сообщает ТАСС.

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