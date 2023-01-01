На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы

На восстановление уйдут годы

Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения. Об этом в эфире единого новостного телемарафона сообщил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, часть объектов или повреждена, или уничтожена. Речь идёт о разных типах электростанций - тепловых, гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях. На полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы, уточнил Кудрицкий.

Ранее глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявлял, что энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов по ней, напоминает РИА Новости.

После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Россия начала наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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