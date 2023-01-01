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Как изменится жизнь россиян в 2023 году

15:47
  • воскресенье
  • 01 января 2023

Вырастут социальные пособия

В 2023 году россиян ждут важные изменения. С января вступает в силу целый ряд законов и нововведений. Основное внимание - социальной поддержке граждан.
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Так, минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля. Увеличится зарплата бюджетников, вырастут пособия. Прожиточный минимум в наступившем году установлен в размере 14 375 рублей. Почти на 5% проиндексированы страховые выплаты для неработающих пенсионеров.

Начинает действовать новая структура - Социальный фонд. С его помощью можно будет быстрее оформлять и предоставлять меры социальной поддержки, сообщает "ТВ Центр".

Также с 1 января ввели единое пособие на детей до 17 лет. Оно включает все существующие соцвыплаты в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних. На ребёнка до трёх лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей.

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