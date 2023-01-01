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На Москву надвигаются аномальные морозы

19:11
  • воскресенье
  • 01 января 2023

К Рождеству сильно похолодает

Погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности. Ожидается, что воздух в столице прогреется до плюс шести, что на 10 градусов выше климатической нормы, передаёт "ТВ Центр".

Но пока самым тёплым первым днём нового года считается 1 января 1973 года, когда температура составляла четыре градуса. В городе по-прежнему сохраняется сильный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду и гололёд. Также ожидается небольшой дождь.

А со вторника, 3 января начнёт постепенно холодать. Временами будет идти снег. И уже к Рождеству наступят морозы, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщает Гидрометцентр.

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